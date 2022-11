Des réfugiés ukrainiens au Royaume-Uni ont décidé d'attaquer le groupe Wagner en justice. Ils accusent l'organisation paramilitaire russe pour terrorisme et guerre illégale. Ils réclament des réparations financières pour les préjudices causés. C'est pour la première que le groupe Wagner est attaqué en justice par des individus. Ce sont des citoyens ukrainiens qui ont fui la guerre dans leur pays. Ils se sont réfugiés au Royaume-Uni. Ils ont décidé de mener une action en justice devant la Haute Cour de Londres contre le groupe paramilitaire russe pour terrorisme.

Ils affirment avoir été victimes des exactions de cette organisation en Ukraine. Selon l'avocat de ces réfugiés, Jason McCue, les demandeurs réclament des réparations financières. Lors d'une audition devant la commission des Affaires étrangères de la Chambre des Communes britannique, il confie que «C'est la première fois dans le monde que Wagner et leurs semblables sont poursuivis en justice par des victimes pour terrorisme, utilisation d'armes de guerre et pour la guerre illégale du président russe Vladimir Poutine». L'avocat britannique révèle que d'autres actions vont bientôt débuter aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Le groupe Wagner est le collimateur des occidentaux qui l'accuse d'être une organisation mercenaire. Il est régulièrement accusé de commettre des crimes contre les populations civiles. Son chef Evguéni Prigojine est suspecté d'avoir fondé Wagner pour servir les intérêts du Kremlin dans le monde mais Moscou a toujours rejeté ces accusations. Le groupe a été fondé en 2014 et il s'est affiché auprès des séparatistes prorusses en Ukraine.