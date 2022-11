Le président du Libéria, George Weah, invité d'honneur de la quatorzième édition du Forum MEDays à Tanger, a exprimé, son soutien explicite au projet stratégique de gazoduc Nigéria-Maroc devant relier les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest et du Nord, du golfe de Guinée aux rives de la Méditerranée. C’est ce qu’a annoncé l’Agence marocaine de presse. "L’Afrique a besoin d’investissements dans le secteur de la santé et le secteur pharmaceutique, et de partenariats dans les secteurs des infrastructures et de l’énergie", a rappelé George Weah, dans une allocution durant la cérémonie d’ouverture.

"Le Libéria encourage spécifiquement l’investissement dans le gazoduc Nigéria-Maroc. Nous sommes convaincus que ce projet énergétique de grande échelle va dynamiser l’intégration économique et bénéficiera à toutes les nations impliquées offrant la possibilité de démultiplier leur potentiel industriel", a souligné le président libérien. À la mi-septembre, le Nigeria et le Maroc ont signé un mémorandum d'accord sur un projet de construction d'un gazoduc sous-marin, qui assurerait l'approvisionnement en gaz de l'Afrique vers l'Europe.

Le gazoduc de 5.600 km partira de l'île Brass dans le delta du Niger au sud du Nigeria. Il traversera les eaux côtières de 13 pays africains jusqu’au nord du Maroc, où il sera relié à un gazoduc existant, par lequel le gaz est acheminé des champs algériens vers l'Espagne. Le prix de construction du gazoduc Nigeria-Maroc atteint 25 milliards de dollars américains. Le projet sera financé à parité par la NNPC et l'Agence nationale des mines et des hydrocarbures du Maroc. La capacité de la conduite est conçue pour pomper 5,4 milliards de m3 de gaz par an. (Tass)