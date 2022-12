A Lomé, tout n’a pas été que réflexion, proposition et stratégie. L’AFIS 2022 a aussi récompensé quelques figures de proue de la vitalité et de la résilience financière en Afrique. Cinq nominés parmi lesquels des dirigeants et gouverneurs de banque centrale mais aussi des entreprises ont reçu leurs prix le lundi 28 novembre au Centre International des Conférences de Lomé. Grâce au soutien de Mazars- une entreprise française spécialisée dans les audits, la fiscalité et le conseil- l’AFIS 2022 a tenu à récompenser certains acteurs de l’écosystème financier en Afrique pour leurs multiples efforts pour la vitalité donnée au secteur.

La remise des prix a eu lieu lors du dîner de gala de l’AFIS 2022, organisé le lundi 28 novembre à Lomé. Les nominés concouraient au sein de quatre catégories qui sont: « African Champion », « Disrupter of the year », « Woman Leader » et « Central Bank Governor ». Pour chaque catégorie, un jury prestigieux, pluridisciplinaire, composé de professionnels et d’experts du secteur a eu la tâche de départager les candidats. De plus, l’équipe éditoriale de l’AFIS a également introduit une personnalité du secteur financier pour l’ensemble de sa carrière pour la catégorie « Hall of Excellence ». Les vainqueurs de l’édition 2022 des AFIS AWARDS sont : « AFRICAN CHAMPION : GROUPE SUNU », une société d’assurance, « DISRUPTER OF THE YEAR : JUMO », « WOMAN LEADER : KANAYO AWANI », DG d’Afrexim Bank, CENTRAL BANK GOVERNOR : JOHN RWANGOMBWA, gouverneur de la banque centrale du Rwanda. HALL OF EXCELLENCE: ADE AYEYEMI”