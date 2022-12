Un iranien de 20 ans est inscrit dans le Livre Guinness des Records. Avec 65,24 cm, Afshin Ghaderzadeh est considéré comme l’homme le plus petit au monde. Il détrône ainsi le colombien Hernandez âgé de 36 ans qui détenait jusque-là le record avec 72,1 cm. Entré dans le livre Guinness des records, il espère que cette nouvelle va l’aider à s’occuper de ses parents qui vivent dans la pauvreté. Afshin Ghaderzadeh qui vivait complexé du fait de sa petite taille est désormais un homme célèbre. « J'aime l'attention que je reçois des gens. Cela me fait me sentir spécial ».

C'est la déclaration de l’iranien de 20 ans qui mesure seulement 65,24 cm après avoir appris qu’il est inscrit dans le Livre Guinness des Records comme l’homme le plus petit au monde. Ce handicap n’est donc plus une fatalité mais une grande opportunité pour lui. Le jeune Afshin Ghaderzadeh n’a pas connu une vie facile. Il n'a pas pu aller à l'école en raison de sa faiblesse physique. "La poursuite du traitement et la faiblesse physique de mon fils sont les principales raisons pour lesquelles il a arrêté ses études, sinon il n'a pas de problèmes mentaux", a déclaré le père d'Afshin. En conséquence, il n’est pas en mesure de trouver un emploi. Il reste donc à la charge de ses parents. A l’âge de 20 ans, le désormais pensionnaire du livre des records qui pèse 6,5 kg est incapable de garder en main un téléphone portable parce que c’est trop lourd pour lui. "Les téléphones en général sont lourds à utiliser pendant longtemps, mais je m'en sors toujours", a déclaré Afshin qui ajoute qu’il du mal à trouver des vêtements qui lui allaient.

Avec cette renommée, Afshin a déclaré qu'il espère que cela l'aiderait à s'occuper de ses parents qui ont beaucoup souffert de sa situation. « Mon rêve est de pouvoir aider mes parents. Cette reconnaissance mondiale pourrait m'aider à réaliser mon rêve.Le simple fait de penser à faire partie de la famille Guinness World Records est comme un rêve. J'ai du mal à y croire parfois. C'est comme si vous vous réveilliez le lendemain et que le monde entier sait maintenant qui vous êtes. C'est magique”, a déclaré Afshin. Il fait tomber le record du colombien de 36 ans Edward Niño Hernandez qui mesure 72,1 cm. Edward Niño Hernández était devenu l'homme le plus petit du monde depuis le 17 janvier 2020 au décès de Khagendra Thapa Magar qui mesurait 67,08 cm pour un poids légèrement supérieur à 6 kg. Les prédécesseurs sont le chinois He Pinging (74,61 cm) décédé le 13 mars 2010 et Chandra Bahadur Dangi un népalais de 54,6 cm pour un poids de 12 kg décédé le 4 septembre 2015.