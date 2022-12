Dans une note circulaire en date du 17 novembre 2022, la ministre du commerce Shadiya Assouman informait les exportateurs de cette légumineuse qu'ils devront désormais avoir un agrément. De même toute opération d'exportation du soja grain doit être soumise à l'obtention d'une autorisation préalable. "La ministre de l’Industrie et du commerce porte à la connaissance des acteurs de la filière soja que conformément aux dispositions du décret n°2022-568 du 12 octobre portant interdiction de l’exportation du soja grain et fixant les conditions de mise en œuvre de l'interdiction de l'exploitation des noix brutes du cajou et du soja grain en République du Bénin, les exportateurs de soja grain au titre de la campagne 2022-2023 de commercialisation seront agréés par le ministre chargé du Commerce" renseignait la note. Le gouvernement a fait hier un rétropédalage.

Ces mesures sont différées à la prochaine campagne

En effet, dans un communiqué, le Secrétaire général du gouvernement a indiqué que les exportateurs de soja étaient dispensés de l'agrément et de l'autorisation d'exportation au titre de la campagne en cours. Ces mesures sont différées à la prochaine campagne après une séance de travail entre les acteurs de la filière soja, le ministre de l’Industrie et du commerce et le ministre de l’Agriculture, le lundi dernier. Le but de cette séance était d'analyser et de trouver des solutions aux difficultés liées à la commercialisation du soja au titre de la campagne 2022-2023.

Le compte rendu fait au Conseil des ministres du mercredi 7 décembre 2022 fait ressortir que ces difficultés sont liées à la mise en application des dispositions du décret n°2022-568 du 12 octobre 2022 portant interdiction de l’exportation du soja grain et fixant les conditions de mise en œuvre de l’interdiction d’exportation des noix brutes de cajou et du soja grain en République du Bénin. En prenant acte de ce compte rendu, le Conseil des ministres a donc décidé de différer l’application desdites dispositions à la prochaine campagne. En conséquence, les exportateurs sont dispensés de l'obtention de l'agrément et de l’autorisation d’exportation du soja au titre de la campagne de commercialisation en cours.