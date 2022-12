Après ses déboires en coupe du monde et les commentaires dea presse, Cristiano Ronaldo est sorti du silence dans un post sur la toile. Dans un message sincère et direct il s'est défendu d'avoir voulu lâcher l'équipe du Portugal, avouant que la coupe du monde était l'un de ses plus grands rêves. Lire ci-dessous ses aveux.

Message de Cristiano Ronaldo

Gagner une coupe du monde pour le Portugala été le rêve le plus grand et le plus ambitieuxde ma carrière. Heureusement, j'ai gagné denombreux titres de dimension internationale,dont le Portugal, mais mettre le nom de notrepays sur le plus haut pied du monde était monplus grand rêve.Je me suis battu pour ça. Je me suis battu durpour ce rêve. Dans les 5 apparitions que j'aimarqué en coupe du monde sur 16 ans,toujours aux côtés de grands joueurs etsoutenu par des millions de portugais, j'ai toutdonné.

Laissez tout sur le terrain. Je n'ai jamais tourné mon visage vers le combat et jen'ai jamais abandonné ce rêve.malheureusement hier le rêve s'est terminé. Cen'est pas la peine de réagir à la chaleur. Jeveux juste que vous sachiez tous quebeaucoup a été dit, beaucoup a été écrit,beaucoup a été spéculé, mais mondévouement au Portugal n'a pas changépendant un instant. J'ai toujours été celui quise battait pour l'objectif de tous et je netournerais jamais le dos à mes collègues et àmon pays.Pas grand-chose de plus à dire pour l'instant.merci Portugal. merci Qatar Le rêve était beautant qu'il a duré... Maintenant, on espère que lamétéo sera de bonne conseillère et permettra àchacun de tirer ses propres conclusions.