Le ministre des affaires étrangères a récemment pris part à ia cérémonie de remise de bourses d'excellence aux 52 meilleurs étudiants des 4 universités publiques du Bénin. C'est dans le cadre de la quatrième édition de "l'initiative chinoise de la Ceinture et de la Route de la Soie". A l'occasion, Aurélien Agbénonci a adressé un message aux lauréats. En substance, il les invite à continuer par exceller afin que le Bénin puisse être davantage respecté dans le monde. "Chers jeunes, vous êtes des stars, vous êtes capables de nous faire rêver par votre détermination, parce que nous on va partir. C'est à vous de faire en sorte qu'on respecte encore plus le Bénin, parce que vous savez que depuis 2016, le Bénin est de plus en plus respecté dans le monde" a déclaré le chef de la diplomatie béninoise.

"C'est à vous de faire en sorte que nous soyons les champions "

Pour lui, "on ne se moque plus du Bénin". "Ce pays va étonner le monde et commence par étonner le monde. C'est à vous de faire en sorte que nous soyons les champions, et nous le serons" a t-il poursuivi. L'autorité a pour finir donné quelques conseils aux lauréats: "On réussit quand on est sérieux, c'est la détermination , c'est le sérieux qui vous ont conduits dans cette salle aujourd'hui, donc ne vous départissez jamais de ce sérieux-là. Faites comme le président Talon, dites, vous n'avez encore rien vu. Je vais faire mieux. Je vous ai à l'œil, je vous souhaite beaucoup de succès".

Notons que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a aussi honoré de sa présence cette cérémonie. Eléonore Yayi Ladékan a exhorté les lauréats à "poursuivre sur la même lancée". Elle a remercié l'ambassade de Chine au Bénin, pour cette "belle initiative", qui s'inscrit "désormais dans la durée et dans l'esprit des apprenants". Les bourses d'excellence distribuées à ces meilleurs étudiants sont d'une valeur de 28 millions de francs Cfa.

