Les élections législatives du dimanche 8 janvier 2023 s’approchent à grand pas. Invité de l’Afrique ce jeudi 29 décembre 2022 de Rfi, le directeur national de campagne du parti Les Démocrates pour les législatives de 2023, Saliou Akadiri s’est prononcé sur le cas des opposants Réckya Madougou et Joël Aïvo. L'ancien ministre Saliou Akadiri a révélé que son parti travaille à leur libération.

Le parti Les Démocrates travaille à la libération de Reckya Madougou et Joel Aïvo. Ceci dans le but qu’ls recouvrent la totalité de leurs droits et que ces droits leur permettront de participer à l’animation de la vie publique et de faire en sorte qu’ils apportent leurs contributions au développement de notre pays, le Bénin. C'est ce qu'a déclaré l'ancien chef de la diplomatie béninoise sur le antennes de RFI.

Au cours de son intervention, l'ancien ministre Akadiri se réjouit que sa formation politique, le parti Les Démocrates, puisse participer pour la première fois depuis sa création aux prochaines joutes électorales prévues pour se tenir en Janvier prochain. Pour lui, cette participation est un grand soulagement pour le peuple qui se reconnait à travers leur parti comme étant le vrai parti de l’opposition.

Aucune négociation

Au sujet des supposées négociations avec le pouvoir de la rupture pour permettre leur participation aux prochaines élections, il a fait savoir qu’il n'y a eu aucune négociation. « Nous avons soumis les dossiers. Plusieurs de nos candidats ont eu des difficultés à obtenir le quitus fiscal et nous avons introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle qui nous a donné raison » a-t-il lâché. Pour lui, en matière électorale, un droit c’est un droit, ce n’est pas une faveur.