Le gouvernement béninois mise sur le tourisme depuis 2016. Ces dernières années, l'exécutif a lancé plusieurs chantiers de construction des musées aux normes internationales. Lors du conseil des ministres d'hier mercredi 30 novembre 2022, le gouvernement a annoncé la réhabilitation des statues du roi Toffa 1er à Porto-Novo et Toussaint Louverture à Allada. Le monument du roi Toffa 1er sera érigé à l'entrée de la ville de Porto-Novo sur une place de 11.000 m2 au nord du futur musée Vodoun. Sur cette superficie, est prévu la réalisation d'un parc à l'architecture singulière. La statue aura une hauteur de 18 mètres et trônera sur un socle de 3 mètres.

Une hauteur de 3 mètres

Quant au monument de Toussaint Louverture, il sera érigé sur la place en cours de rénovation à la sortie Nord de la ville d'Allada. La statue aura une hauteur de 3 mètres et trônera sur un socle en béton de 2mètre 70. La réalisation et l'assemblage des deux monuments a été autorisée par le gouvernement. Il dit avoir noté un engouement de plus en plus manifeste de nombreux touristes d'origines diverses, dont des descendants de personnes victimes de la traite négrière, qui reviennent sur les terres de leurs ancêtres pour mieux s'imprégner des réalités de cette tragédie de plusieurs siècles. Les monuments de Toffa 1er à Porto-Novo et de Toussaint Louverture à Allada y participent, selon l'exécutif.

Tourisme mémoriel

Rappelons que le gouvernement a inauguré cette année, à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance, deux monuments. Il s'agit de la statue de l'Amazone, et de celle de Bio Guéra. Toutes ces réalisations entrent dans le cadre du programme de l'exécutif consacré au développement du tourisme au Bénin. Avec la réhabilitation des statues Toffa 1er et Toussaint Louverture, il est clair que le gouvernement veut aussi favoriser le tourisme mémoriel.