Moukaram Océni, l'ancien maire de Porto-Novo s'en est allé. L'ex-édile est décédé ce samedi 10 décembre 2022 au Cnhu Hkm de Cotonou. C'est le journal Le Matinal qui donne l'information. On ignore pour l'instant les causes de son décès. Moukaram Océni a dirigé la municipalité de Porto-Novo de 2008 à 2015. L'homme politique était membre de l'ex-parti du Renouveau Démocratique quand il a été élu maire de la ville capitale. En 2013, un différend naît entre lui et son conseil municipal à propos de la construction de l'hôtel de ville , les bus de transport scolaire et l'aménagement de la berge lagunaire.

Père de 4 enfants

Il sera plus tard sanctionné par le PRD qui lui interdit de prendre part à la prise des décisions au sein de la formation politique. " Il n’y a pas eu de débat sincère sur la crise au niveau du bureau du parti du renouveau démocratique, personne n’a voulu entendre ma version des faits. Le bureau a pris la décision de ma suspension des activités du parti sans me consulter me privant ainsi de tous mes droits et devoirs. J’ai gardé le silence pendant un an espérant qu’un jour, il y aura un débat sur le sujet. J’ai supporté, j’ai même provoqué le débat. Mais j’ai compris que je suis devenu trop gênant et qu’on n’avait plus besoin de moi" déclarait-il à l'époque.

Après cette brouille avec son parti, l'ancien maire démissionne .En 2015, il est nommé directeur de cabinet du ministère de la décentralisation. Depuis l'avènement du régime Talon l'homme politique ne manque pas dès qu'il en a l'occasion de souligner les progrès faits par le Bénin sous l'ex-homme d'affaires. Il est marié et père de quatre enfants. Porto-Novo est sans nul doute en deuil.