Les sept partis politiques qui prendront part aux prochaines élections législatives du dimanche 08 janvier 2023 connaissent désormais leur ordre de passage dans les médias. Le tirage au sort a été effectué ce mardi 13 décembre 2022 au siège de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) en présence du président de l’institution Rémi Prosper Moretti, des conseillers, des représentants de cinq partis politiques des sept en course pour les législatives.

Dans son mot introductif, le président de la Haac a invité les médias au professionnalisme durant tout le processus électoral et s’est dit avoir l’espoir que chacun y mettra du sien avec patriotisme pour que les différentes activités se déroulent dans la transparence absolue afin que les méfiances et les conflits soient évités. La Haac a, par la suite, procédé au tirage au sort de l’ordre de passage des partis politiques tant au niveau des médias de l’audiovisuel que dans la presse écrite. A l’issue de ce tirage au sort effectué par les représentants des formations politiques et conformément à la décision de la Haac portant réglementation de la compagne médiatique des élections législatives du 08 janvier 2023, l’ordre de passage se présente comme suit :

1- Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Benin)

2- Bloc républicain (Br)

3- Mouvement populaire de libération (Mpl)

4- Les Démocrates (Ld)

5- Force cauris pour un Bénin émergent mergent (Fcbe)

6- Union pour le développement d’un Bénin nouveau (Udbn)

7- Union progressiste le Renouveau (Up Le renouveau).

Il faut signaler que les cinq partis politiques des sept en course pour les législatives de 2023 qui sont présents au tirage au sort, il s’agit des partis Moele Bénin, Udbn, Up le renouveau, Fcbe et Bloc républicain. Quant aux partis Les Démocrates (LD) et Mouvement populaire de libération (MPL), ils n’ont pas envoyé de représentants. Rappelons que la campagne électorale pour les législatives du 08 janvier 2023 démarre le vendredi 23 décembre 2022 à minuit et prend fin le 06 janvier 2023 à minuit.