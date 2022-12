Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon s’est envolé depuis ce lundi 12 décembre 2022 aux Etats-Unis d’Amérique pour prendre part à partir de ce mardi 13 jusqu'au jeudi 15 décembre 2022 à Washington au 2ème sommet Etats-Unis-Afrique organisé par l’administration de Joe Biden. Environs 49 chefs d’Etat africains dont entre autres les Présidents du Bénin Patrice Talon, de l’Afrique du Sud Cyril Ramaphosa, du Rwanda Paul Kagamé, de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, de l’Egypte Abdel Fattah AL-SISSI, de la Tunisie Kais SAÏED sont invités pour ce sommet Etats-Unis – Afrique.

Au cours de ce sommet, les dirigeants africains et américains aborderont les questions liées au terrorisme, au changement climatique, à la sécurité alimentaire, à l’économie, à la démocratie, à la bonne gouvernance, à la migration ou encore à l’AGOA, un accord qui vise à faciliter les exportations africaines vers les Etats-Unis et qui est prolongé jusqu’ en 2025. Par cette rencontre les Etats-Unis veulent entre autres réaffirmer leurs intérêts pour le continent africain après la présidence de Donald Trump, favoriser une nouvelle dynamique économique, renforcer l’engagement des États-Unis et de l’Afrique en faveur de la démocratie et des droits humains, atténuer l’impact de la Covid-19.

Il faut signaler qu’il s’agit du 2ème sommet après celui organisé par Barack Obama en 2014. Du côté des autorités américaines, il y a une volonté de se rapprocher de l’Afrique au moment où d’autres puissances de ce monde ont pris plus d’importances sur le continent telles que la Chine ou la Russie. Précisons également que les pays tels que le Mali, le Burkina Faso et la Guinée Conakry, dirigés par des militaires, ne sont pas invités à participer à ce sommet USA-Afrique.