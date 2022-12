Le journaliste béninois et directeur de l’information de la radio en ligne Crystal News, Virgile Ahouansè est en garde à vue depuis hier mardi 20 novembre à la Brigade criminelle de Sèmè-Podji. Il a été interpelé suite à une enquête sur des « exécutions sommaires » publiée par cette radio. Après avoir été auditionné pendant six heures environ en présence de ses avocats, il a finalement été gardé à vue. Le journaliste est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux », selon l’un de ses avocats Me Barnabé Gbago. Son audition se poursuivra dans les prochaines heures. Plusieurs personnes étaient présentes à la brigade criminelle en vue de soutenir le mis en cause.

La réaction de Me Barnabé Gbago

On a suivi de bout en bout les questions qui ont été posées, les réponses données. Il s’est expliqué, il a fait ce qu'on appelle session de vérité. La commission béninoise des droits de l'homme, le journal la Flamme, l'organisation de défense des droits de l'homme, tous ces organismes ont dénoncé ce que lui-même a dénoncé. Et pourtant, tous les autres sont en liberté mais Virgile a été mis en garde à vue.

Qu'est-ce qu'on lui reproche?

On lui reproche qu'il aurait diffusé de fausses informations sur...