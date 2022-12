Le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji s’est enfin prononcé sur les salaires que les proches collaborateurs du président de la République, Patrice Talon gagnent. Selon les propos rapportés et diffusés sur Crystal news, le porte-parole du gouvernement a laissé entendre que le salaire des proches collaborateurs du Président béninois s’est aligné sur un décret en date de Juin 2006. Il a fait savoir aux professionnels des médias qui lui ont posé la question que leur salaire « n’est pas sur les réseaux sociaux » et « n’est pas dans un journal ».

Le salaire, selon Wilfried Houngbédji, est lié à l’individu. Il a révélé que c’est le décret qui régit les salaires des ministres depuis 2006 qui continue d’être appliqué jusqu’à ce jour. Car, selon lui, lorsque l’ancien président Boni Yayi est arrivé en avril 2006, il pense qu’en juillet 2006, ils ont actualité le décret pour fixer les salaires. « Ce décret, il n’est pas changé » a-t-il lâché.

Selon le Secrétaire général adjoint du gouvernement, ceux qui ont été conseillers techniques à la communication, ils avaient un salaire, des primes, des bons d’essence et des ressources qu’on peut qualifier de fonds spéciaux ou fonds secrets. Et il donne en exemple un conseiller technique qui expliquait que par semaine, il y avait 30 millions Fcfa de caisse noire. Wilfried Houngbédji a ajouté: «si vous prenez tous les avantages que vous divisez, peut-être que celui-là se retrouve mensuellement à 10 millions Fcfa ou voire plus par mois ».

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a qualifié « le président Talon, de visionnaire » car selon lui et il a dit : « tout ce que les autres avaient comme primes diverses et qui faisait qu’à l’arrivée l’Etat dépensait beaucoup, je vais globaliser tout ça et je vais réduire et je fais une moyenne pour donner quelque chose ». Pour lui, ils vivent les mêmes choses que les citoyens ordinaires. Il a précisé également qu’aucun d’eux n’a des bons d’essence et dss primes.