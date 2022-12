En cette période de fin d'année, pas de mort ni blessé sur les routes. Tel est l'actuel objectif prioritaire du Centre National de la Sécurité Routière. Pour ce faire, le CNSR a lancé une campagne intense de sensibilisation à l'endroit des populations et des usagers de la route à Parakou depuis mardi 27 décembre 2022. Laquelle campagne a été soutenue par les éléments de la police républicaine du 3e arrondissement de Parakou.

Sur les axes routiers à grande mobilité et les parcs automobiles de Parakou, des délégations du CNSR sont à pied d'œuvre. Ils donnent des conseils aux usagers de la route et aux transporteurs de taxi urbains sur l'importance du respect du code de la route. En effet, cette mesure a été prise par les responsables du CNSR, car la circulation est plus dense en cette période, et selon les statistiques dudit centre, 45 % des accidents de la route au Bénin proviennent du septentrion.

La densité de la circulation va de pair avec la croissance des risques d'accident. Les routes du septentrion sont habituellement bourrées de monde en cette période, en raison du lancement de la campagne cotonnière et celle des produits tropicaux. Alors, il y a la présence accrue des camions dans la circulation. Également en cette période, tous les usagers de la route, motocyclistes, conducteurs de moto à trois roues, les taximen s'empressent dans la recherche de la clientèle. Aussi, les populations du nord vont vers les différents marchés pour s'approvisionner en produits à revendre.