Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon lors de son discours sur l’état de la nation le jeudi 08 décembre 2022 au siège de l’Assemblée nationale à Porto-Novo a jeté des lauriers aux députés des partis du Bloc Républicain et de l’Union Progressiste Le Renouveau pour les efforts qu’ils ont eu à fournir pour que les réformes majeures soient réalisées en si peu de temps. Une partie de son discours est interprétée par certaines personnes comme une manière voilée d’adouber ces formations politiques de la mouvance présidentielle à la veille des élections législatives du dimanche 08 janvier 2023.

« Je n’aurais pas été totalement transparent si je ne mentionne pas que le choix de certains investissements et actions permettant le développement individuel ainsi que les présentes mesures sociales, sont aussi l’œuvre des deux partis politiques le Bloc Républicain et l’Union Progressiste le Renouveau qui participent au Gouvernement, et dont les pressions sans cesse, de toutes sortes, ont contribué à la prise de certaines de ces décisions et à leur mise en œuvre » a déclaré le Chef de l’ Etat devant la représentation nationale le jeudi 08 décembre 2022. Pour le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji qui était face, le vendredi 09 décembre 2022 à Cotonou, aux professionnels des médias, cet extrait de la déclaration du Président Patrice Talon ne doit pas être assimilée à une campagne électorale pour les deux partis politiques qui soutiennent ses actions .

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a déclaré qu’il ne lit pas cette approche « du Chef de l’Etat sous l’angle politique encore moins populiste ». Pour Wilfried Léandre Houngbédji, « c’est un acte d’humilité, un acte d’honnêteté intellectuelle » et que selon lui, « ce n’est que justice pour ces deux partis ». Car pour le porte-parole du gouvernement, « il a beau être le président de la République, il a beau être l’inspirateur de l’action gouvernementale, il est aidé par des hommes et des femmes qui proviennent des partis politiques et qui le soutiennent. Et ces hommes et ces femmes, selon lui, certains ont des ambitions électoralistes et pour d’autres sont peut-être des techniciens avérés.

Le porte-parole du gouvernement a précisé que chacun d’eux vit au Bénin et chacun d’eux entend au quotidien « nos concitoyens, nos compatriotes » avec qui ils discutent de leurs préoccupations, de leurs satisfactions comme de leurs insatisfactions. Également, selon Wilfried Houngbédji, ceux-ci ne manquent-ils pas de « remonter à l’autorité ce qu‘ils entendent, les aspirations de nos concitoyens ». Il a conclu que «venir faire preuve de justice, d’honnêteté intellectuelle en disant à la face du monde que ces résultats» qu’ils ont et qui sont appréciables ne relèvent pas de son seul fait mais aussi, ils les doivent à ceux et celles qui proviennent de ces deux partis, le Bloc Républicain et l’Union progressiste Le Renouveau. Pour le Secrétaire général adjoint du gouvernement, c’est reconnaitre le mérite dans ce qui se fait et qui marche bien globalement .