Céline Dion est touchée par une maladie rare. L’annonce a été faite par elle-même par une vidéo qu’elle a postée ce jeudi 8 décembre sur les réseaux sociaux. En larmes, la star a fait savoir qu’elle a été diagnostiquée d’une maladie neurologique rare. Il s’agit du Stiff-Person Syndrome. Ceci l’amène à annuler une grosse partie de sa tournée prévue en 2023.« J’éprouve des problèmes de santé depuis longtemps et ce n’est pas facile pour moi d’y faire face. Ça m’attriste énormément de devoir vous dire que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février », a notamment fait savoir la star.

"Vous me manquez toutes et tous..."

Le mal l’empêche de marcher et affecte également ses cordes vocales. « Vous me manquez toutes et tous… être sur scène… performer pour vous, tout cela me manque. Je donne toujours 100% quand je suis sur scène, mais pour le moment je n’en suis pas capable. Alors pour qu’on puisse se revoir, je n’ai pas d’autre choix que de donner la priorité à ma santé, et j’ai bon espoir d’être en voie de guérison », a ajouté la star québecoise dans sa publication sur les réseaux sociaux. Elle indique tenir grâce au soutien de ses proches.

Des problèmes de santé depuis plusieurs années

Rappelons que la santé de l’interprète de « A new day has come » inquiétait ses fans depuis plusieurs années. En février 2012, Céline Dion avait été contrainte d'annuler plusieurs mois de représentations à Las Vegas après avoir appris qu'elle souffrait d'une «faiblesse de la corde vocale droite secondaire due à une maladie virale ». En 2016, elle a perdu successivement son époux et son frère. En 2019, une photo qu’elle a publiée sur Instagram a suscité beaucoup de réactions dans les rangs de ses abonnés. « Oh Céline, je t'adore, mais tu es tellement maigre !", "Tu as l'air malade et en mauvaise santé, prends soin de toi » dira un internaute.