La guerre russo-ukrainienne est entrain d'entrer dans une nouvelle phase. Le conflit qui est à son 11e mois ne fait que s'enliser et personne ne peut prédire sa fin. Les crispations au sein de chaque camp rendent très difficile d'éventuels pourparlers. Ces derniers jours, des informations font état de la volonté de Vladimir Poutine de passer à une vitesse pour réussir son projet d'invasion en Ukraine. Pour cela, il aura besoin d'une grande mobilisation en Hommes. Le groupe paramilitaire Wagner pourrait jouer un rôle essentiel dans ce processus.

Selon les informations du Daily Beast, le groupe privé dirigé par Evguéni Prigojine a commencé à recruter des combattants parmi les rebelles emprisonnés en République Centrafricaine. Daily Beast dit avoir ces informations grâce à deux sources haut placées au sein de l'armée centrafricaine. Rappelons que le groupe Wagner est présent dans le pays d'Afrique Centrale depuis quelques années maintenant dans le cadre d'une coopération avec l'État pour lutter contre les groupes armés rebelles.

Les hommes de Prigojine constituent un pilier important dans le dispositif sécuritaire de la Centrafrique et la protection du président Touadéra. Avec l'avènement de la guerre en Ukraine, le groupe Wagner est fortement sollicité sur le front. Pour se ravitailler en combattants, la société privée n'hésiterait plus à recruter des prisonniers centrafricains. La structure paramilitaire pénètre dans les infrastructures de l'armée et de la police pour libérer des rebelles faits prisonniers qui ont pourtant commis d'horribles exactions.

Ces rebelles rejoignent par la suite le groupe Wagner et plusieurs d'entre eux sont déployés en Ukraine. D'après le Daily Beast, ces rebelles sont appelés les "Noires russes". Citant les informations d'un officier de l'armée centrafricaine, le média américain rapporte ceci : "Depuis octobre, ils (les paramilitaires de Wagner) pénètrent dans les cellules de l’armée et de la police et libèrent les rebelles, y compris ceux détenus pour avoir attaqué le village de Bokolobo (dans le sud de la RCA) en mai et pour avoir violé des femmes et des filles". La source affirme que le groupe Wagner agit ainsi pour renforcer son contingent au Mali et surtout en Ukraine. C'est ainsi que de nombreux prisonniers ont bénéficié de l'influence de Prigojine pour combattre au nom de son groupe en échange d'une rémunération conséquence. Cependant, toujours selon le Daily Beast plusieurs rebelles auraient été livrés à eux même en Ukraine et d'autres ont préféré déserter, car ils n'étaient plus payés.