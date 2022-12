Dans le cadre de la cérémonie de la 5ième édition du Ciné 229 Awards sponsorisé par Canal +Bénin et qui aura lieu le samedi 03 décembre 2022 à Canal Olympia Wologuêdê de Cotonou, la promotrice du festival du Ciné 229 Awards, Kismath BAGUIRI et la Directrice générale de CANAL+ Bénin, Yacine Alao ont animé, le jeudi 1er décembre 2022 à la direction générale de CANAL + immeuble Bolloré, une conférence de presse pour donner plus d’informations sur cet événement inédit. Pour Kismath Baguiri, au-delà de cette cérémonie qui récompense les jeunes talents du cinéma béninois, Ciné 229 a envie d’être ce tremplin pour les jeunes talents afin qu’ils puissent avoir des opportunités au-delà des frontières locales et également au-delà du fait d’exprimer leur savoir-faire à travers leurs œuvres sur lesquelles, le comité du Ciné 229 a eu à travailler, de même que le jury qui a permis d’obtenir une sélection de tous les films.

Elle a laissé entendre que Ciné 229, a essayé de trouver des opportunités à ces jeunes talents et ensuite les a mis en compétition. Pour elle, l’un des objectifs est que cette compétition a permis de relever le niveau de qualité des œuvres qui leur ont été envoyées. Elle a précisé que cet esprit de compétition permet que le challenge soit plus grand chaque année et que le niveau de qualité des œuvres qu’ils reçoivent est de plus en plus élevé. La promotrice du festival du Ciné 229 Awards n’a pas manqué de signaler que l’objectif global, c’est de mettre en lumière le secteur cinématographique béninois et de permettre qu’il rayonne de toutes ses forces, de toutes ses couleurs afin que l’on puisse parler autrement du Bénin dans la sphère internationale. Cette 5ème édition, selon elle, sera remplie de Masters Class, des différents invités.

Quant à la Directrice de CANAL+Bénin, Yacine Alao, elle a déclaré que Canal + Bénin est ravi d’accueillir Kismath Baguiri et son comité. Elle se dit heureuse d’accompagner cette initiative, Ciné 229. La Directrice de CANAL+Bénin est fière d’avoir été sollicitée par Kismath. Aujourd’hui selon elle, CANAL+ Bénin est engagée pour l’essor du cinéma béninois, des jeunes talents et des jeunes cinéastes béninois. C’est pourquoi, cela leur tient particulièrement à cœur. Pour elle, c’est vrai que cette initiative est importante pour mettre en lumière et qu’on challenge ces jeunes talents mais que Canal+ est honoré que Kismath leur permette d’accompagner cette initiative depuis presque six ans maintenant. La Directrice de CANAL+Bénin, Yacine Alao a révélé que cette 5ème édition réserve plusieurs surprises avec des invités de marque qui vont animer des masters Class. Olivier Kissita, acteur et réalisateur a, de son côté, déclaré que c’est un plaisir pour lui de prendre part au Ciné 229 Awards et que cela le renforce et lui donne beaucoup d’énergies pour l’avenir.

Les catégories de la compétition

Il y a au total 74 nominés qui sont classés dans dix-sept (17) catégories réparties dans la fiction, le documentaire et les films d’animation. A cela, il faut ajouter trois autres prix dont le Grand Prix Djimon Hounsou, le prix Coup de cœur du public et le prix Spécial Canal+. Il faut signaler que pour cette 5ème édition du Ciné 229 Awards, à part les masters Class aussi bien avec des acteurs, des réalisateurs que des producteurs, il y aura un After Party qui est organisée pour offrir aux nominés l’opportunité d’échanger avec les professionnels du Cinéma invités pour cette édition. Il est à noter que cette 5èdition du Ciné 229 Awards est un véritable tremplin pour tisser davantage de partenariat avec des producteurs et réalisateurs de renoms mobilisés pour cet instant de cinéma made in Benin. Signalons que le programme de formation Canal+ University est un outil d’aide au secteur de l’audiovisuel en Afrique dont l’objectif est d’optimiser le transfert de compétences grâce à des équipes d’experts rompus à la tâche qui s’évertuent à dénicher les perles africaines et à les rendre plus visibles sur l’échiquier mondial. Représentant une opportunité de formation et consolidation d’acquis, le CINÉ 229 AWARDS bénéficie du soutien de CANAL+ UNIVERSITY.