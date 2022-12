La Fédération internationale de football associations (Fifa) a rendu public ce jeudi 22 décembre 2022 le classement Fifa Coca-Cola du mois de décembre, tout juste après la fin de la 22ème édition de la Coupe du monde Qatar 2022. Dans ce nouveau classement, le Bénin est toujours à la 91ème place avec 1247,47 points et 19ème sur le continent africain. Le statu quo du Bénin est dû à la non-participation des sélections nationales béninoises aux différentes compétitions statutaires de la Confédération africaine de football (CAF) et de la Fifa.

Sur le plan continental, le Maroc, demi-finaliste lors du Mondial Qatar 2022, a fait un bond spectaculaire de 11 places par rapport au classement au classement du mois d’octobre 2022. Il est classé actuellement à la 11ème place au plan mondial et premier au plan africain. Le Sénégal a perdu une place sur le plan mondial et est à la 19ème place et 2ème dans le classement africain. La Tunisie quant à elle garde sa 30ème place au niveau mondial et sa 3ème place en Afrique. Par contre le Nigéria, 5ème en Afrique, a chuté de trois (03) places et est 35ème mondial.

Le Cameroun, de son côté , a gagné 10 places au place mondial et est désormais à la 33ème place et est 4ème au plan africain. Sur le plan mondial, le Brésil occupe toujours sa première place. L’Argentine, championne du monde, prend la 2ème place. Quant à la finaliste malheureuse du Mondial 2022, la France, elle est remontée à la 3ème place et la Belgique de son côté perd deux places et est à la 4ème place. L’Angleterre, les Pays-Bas et la Croatie sont respectivement aux 5ème ,6ème et 7ème places.