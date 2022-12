Les circonstances du décès d'un couple en France sont peu à peu élucidées. La presse rapporte les informations fournies par les autorités judiciaires qui ont fait le constat après la découverte des deux corps. La thèse d'un meurtre conjugal suivi de suicide est la plus probable à en croire les sources qui rapportent l'affaire ce mardi. Cependant les enquêtes se poursuivent pour faire la lumière sur cette nouvelle affaire qui fait froid dans le dos.

Un couple de retraité retrouvé mort en France est au coeur d'une enquête des forces de l'ordre. Il s'agit d'un homme et d'une femme qui vivait ensemble jusqu'au moment de leur décès. Selon les informations relayées par la presse, les corps des deux ont été retrouvés à leur domicile près d'Alençon, dans l'Orne ce lundi 26 décembre 2022 au lendemain de la fête Noël célébré dans le monde par la communauté chrétienne. En effet, la police qui a été alertée par le voisinage du couple sur les lieux et a malheureusement découverts deux corps inanimés dans des situations différentes. Selon les premières observations de la police, la femme aurait été tuée à la suite de plusieurs coups de couteau.

Le corps de l'homme a par la suite été retrouvé pendu dans le garage. Cette découverte fait penser à la thèse d'un meurtre conjugal suivi d'un suicide, selon la police scientifique. Le tribunal saisit du dossier a ouvert une enquête et promet donner plus de détails ce mardi. Selon la presse française notamment Le Figaro reprenant Ouest-France, le couple est âgé d'une soixantaine d'années et à la retraite. Une procédure de divorce aurait été enclenchée car le couple ne s'entendait plus. C'est dans ce contexte que lles forces de l'ordre ont découvert les corps inanimés du couple dans la journée d'hier.