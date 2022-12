Une délégation béninoise ayant à sa tête le ministre d'État chargé de l'Économie et des Finances, Romuald Wadagni, et le ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci, effectuera une visite de travail au Luxembourg le 19 décembre 2022. Ce voyage du ministre béninois de l'Économie et des Finances et son homologue des Affaires Étrangères et de la Coopération entre dans le cadre du renforcement du partenariat entre le Luxembourg et le Bénin, suite à la signature du mémorandum d’entente pour la mise en place d’un cadre de coopération au développement entre les deux pays, le jeudi 10 février 2022 à Cotonou. L'information a été publiée sur le site du gouvernement luxembourgeois.

Cet accord a été signé par le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire du Luxembourg, Franz Fayot et Aurélien Agbénonci. Lors de cette visite de travail, le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire du Luxembourg, Franz Fayot et le ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Aurélien Agbénonci de la république du Bénin procéderont à la signature d'un accord général de coopération entre le Luxembourg et la République du Bénin.

Les deux ministres béninois visiteront le House of StartUps, le Luxembourg House of Financial Technology, ainsi que l'Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust. Le mémorandum d'entente signé entre le Bénin et le Luxembourg prend en compte les domaines de grande importance tels que la finance inclusive et innovante, la digitalisation, la formation professionnelle, la gouvernance et l’État de droit.