Le milliardaire américain Elon Musk, a mis sur le marché ses parts d’action de Tesla sur le marché. Selon les informations publiées, hier mercredi 14 décembre 2022 par le régulateur des marchés financiers, la SEC, le richissime homme d’affaires a vendu en début de semaine, 22 millions d’actions Tesla pour une valeur de 3,6 milliards de dollars. D’après le document rendu public, les titres ont été dispersés entre lundi et mercredi. Il faut dire que cette vente d’actions par Elon Musk intervient plusieurs mois après qu’il ait vendu plus de 39 milliards de dollars d’actions Tesla, d’après le média américain The Wall Street Journal.

Un salaire de 56 milliards de dollars

Pour rappel, il y a un mois, Elon Musk avait été poursuivi par un actionnaire de Tesla, pour un salaire de 56 milliards de dollars. L’un des propriétaires du constructeur de véhicules électriques, Richard Tornetta a traduit en justice le patron de SpaceX, afin qu’il s’explique sur la situation. D’après lui, Elon Musk a frauduleusement augmenté le montant de son salaire à Tesla. Le procès concernant cette affaire avait débuté le lundi 14 novembre 2022. D’après l’accusateur, le milliardaire a usé de sa position influente dans le conseil d’administration de Tesla afin d’impacter sur sa rémunération, sur la base d’un accord conclu en 2018.

Suite à l’achat de Twitter, Elon Musk avait exprimé sa crainte d’une faillite de la plateforme. Deux semaines après l’acquisition le patron de SpaceX avait indiqué aux employés de Twitter que l’entreprise risque de faire faillite. Par le canal d’un courrier électronique, il avait indiqué : « Désolé que ce soit mon premier e-mail à toute l'entreprise, mais il n'y a aucun moyen d'édulcorer le message. Sans revenus d'abonnement importants, il y a de fortes chances que Twitter ne survive pas au ralentissement économique à venir ».