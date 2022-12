Le patron de Twitter, Elon Musk, a répondu à l’ancien président américain Donald Trump après que celui-ci a appelé à suspendre la constitution des Etats-Unis. En effet, le samedi 03 novembre 2022, l’ancien locataire de la Maison Blanche avait réagi à une publication des délibérations internes de Twitter (Twitter files), qui en 2020 ont abouti à « la décision de bloquer sur le réseau les liens vers un article du New York Post qui décrivait des e-mails trouvés sur un ordinateur portable appartenant à Hunter Biden, le fils de Joe Biden », selon le New York Times. Suite à ces informations, le milliardaire républicain avait réagi sur son réseau social, Truth.

« La Constitution est supérieure à n'importe quel président »

D’après la chaîne de télévision américaine CNN, Donald Trump a déclaré : « Allez-vous jeter le résultat de l’élection présidentielle de 2020 et déclarer le vrai vainqueur, allez-vous faire une nouvelle élection ? Une fraude de ce genre et de cette envergure permet l’abrogation de toutes les règles, réglementations et articles, y compris ceux de la Constitution ». Après ces propos, l’homme le plus riche du monde a répondu à l’ancien locataire de la Maison Blanche, sur Twitter. « La Constitution est supérieure à n'importe quel président. Fin de l'histoire » a-t-il écrit sur le réseau de l’oiseau bleu.

Pour rappel, les propos de Donald Trump n’ont pas fait l’unanimité, même dans son camp. En effet, plusieurs responsables américains ont préféré se taire, contrairement à la Maison Blanche l'administration qui a réagi. Andrew Bates, un porte-parole de la Maison Blanche, avait déclaré samedi que : « La Constitution américaine est un document sacro-saint qui garantit depuis 200 ans que la liberté et l’État de droit prévalent dans notre beau pays » tout en ajoutant que : « Attaquer la Constitution et tout ce qu’elle représente est un anathème pour l’âme de notre pays et il faut le condamner ».