Tous les moyens sont visiblement bons pour les migrants d’atteindre l’Europe. Plusieurs passagers d’un vol reliant Casablanca à Istanbul ont pris la fuite après un atterrissage d’urgence de l’appareil à Barcelone en Espagne. Selon l’annonce qui a été faite par les autorités, au total, 14 migrants seraient recherchés par la police. Tout porte à croire que l’atterrissage en urgence a été un coup monté par les passagers pour pouvoir se fondre dans la nature.

A en croire les explications fournies par la préfecture de Catalogne, l’appareil a demandé à se poser en urgence parce qu’une femme enceinte allait accoucher. « Cette passagère avait prétendument perdu les eaux », ont noté les autorités. Dès la descente de l’avion, une ambulance et trois patrouilles de police sont venues évacuer la femme enceinte. Dans le même temps, près de 30 passagers ont essayé de prendre la fuite. Cinq d’entre eux sont retournés dans l’avion après la tentative et neuf ont été arrêtés.

Une situation similaire il y a un an

De l’autre côté, les examens médicaux ont montré que la femme à l’origine de l’atterrissage d’urgence n’était en rien prête à accoucher. Selon la préfecture de Catalogne, elle a été mise aux arrêts pour « trouble à l’ordre public ». Pour l’heure, 14 personnes se sont évaporées dans la nature et sont activement recherchées. Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’un incident de ce genre se produit en Espagne. Il y a plus d’un an, un avion en provenance de Casablanca a dû atterrir en urgence pour des raisons sanitaires. Une vingtaine de personnes ont pris la fuite.