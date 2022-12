Dans la journée d'hier, Moscou a annoncé des « exercices tactiques » en Biélorussie. Mis à l'écart depuis qu'elle a commencé son offensive en Ukraine, la Russie de Poutine peut compter sur le soutien sans faille de la Biélorussie qui est un allié de longue date même si le pays ne s'est pas directement impliqué dans le conflit. Il y a quelques heures, les médias internationaux ont annoncé que l'empire du milieu a déployé des matériels militaires lourds dans les eaux dans le cadre d'exercices conjoints avec le pays de Poutine. L'information a été annoncée par le média chinois South China Morning Post.

La Chine montre les muscles en pleine guerre en Ukraine et après l'annonce des « exercices tactiques » de la Russie en Biélorussie. En effet, selon le média chinois South China Morning Post, pas moins de neuf navires chinois naviguent déjà dans la zone de mer de Chine méridionale avant la tenue d'exercices militaires conjoints menés par l'empire du milieu et la fédération de Russie. De son côté, le Japon a confirmé que le porte-avions Liaoning accompagné de plusieurs destroyers de la marine chinoise est passé par le détroit de Miyako, qui se situe entre les îles d'Okinawa et de Miyako.

Pour rappel, dans la journée d'hier, nous vous annoncions que la Russie va mener des "exercices tactiques" en Biélorussie. L'information avait été annoncée par les médias russes et rapportée par les médias occidentaux dans la même journée d'hier lundi 19 Décembre 2022. «L'évaluation finale de la capacité et de l'aptitude au combat des unités sera donnée (...) une fois achevés les exercices tactiques des bataillons », a déclaré, selon la publication de l'agence de presse Interfax, le ministère russe de la Défense.