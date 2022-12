Comme annoncé hier, les présidents russe Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping se sont rencontrés ce vendredi 30 Décembre 2022 à quelques heures de la nouvelle année qui s'annonce. Cette rencontre entre les chefs d'Etats de ces deux puissances du monde intervient alors que l'offensive lancée par la Russie en Ukraine en Février dernier se poursuit avec son lot de victimes. Face à son homologue chinois, le président russe Vladimir Poutine a annoncé sa volonté de renforcer la coopération militaires entre leurs deux pays face au «contexte des pressions sans précédent et des provocations de l'Occident».

Poutine affirme une nouvelle fois sa volonté de se rapprocher de l'empire du milieu au cours d'une rencontre avec le numéro un chinois Xi Jinping ce vendredi. Mais avant il a fait noter que la Chine et son pays la Russie défendent leurs positions dans un contexte de pressions et de provocations de l'Occident. «Dans le contexte des pressions sans précédent et des provocations de l'Occident, nous défendons nos positions de principe», a déclaré le chef du Kremlin Vladimir Poutine, qui a annoncé par la suite vouloir «renforcer la coopération entre les forces armées de Russie et de Chine».

A en croire le numéro un russe, «la coordination entre Moscou et Pékin sur la scène internationale (...) sert à la création d'un ordre mondial juste et fondé sur le droit international». Le président Poutine a également annoncé que son homologue chinois va visiter son pays au Printemps 2023. Pour rappel, depuis le début de la guerre en Ukraine, la Chine de Xi Jinping a toujours défendu une position neutre et appelé à la résolution du conflit entre Moscou et Kiev par la voie diplomatique.