Russie : Apple bannit Max, l'application imposée par Moscou, sans explication

Les applications mobiles occupent désormais une place centrale dans le quotidien des citoyens, bien au-delà de la simple communication : elles concentrent services bancaires, démarches administratives, identité numérique et vie sociale. Certains États ont fait de ce pivot numérique un levier de contrôle, en cherchant à imposer leurs propres plateformes nationales. Apple a retiré Max de l’App Store le 3 juin 2026, privant les utilisateurs d’iPhone en Russie de toute possibilité de télécharger l’application développée par le groupe russe VK et promue par le gouvernement de Vladimir Poutine comme messagerie nationale.

Le retrait a également coupé les notifications push pour les appels et messages des abonnés déjà équipés. VK a confirmé l’indisponibilité de l’application via l’agence d’État TASS, indiquant avoir sollicité Apple pour « résoudre le problème rapidement ». La firme californienne n’a, à ce stade, émis aucun communiqué.

Une super-app sans chiffrement de bout en bout

Lancée au printemps 2025, Max va bien au-delà d’une messagerie classique. L’application regroupe réseaux sociaux, accès aux services publics russes, carte d’identité numérique, paiements et services bancaires — un modèle directement inspiré de WeChat, l’application du groupe chinois Tencent. Poutine l’a qualifiée de plateforme « sécurisée » répondant à l’objectif russe de souveraineté technologique. Des experts en sécurité informatique contestent ce qualificatif : Max ne propose pas de chiffrement de bout en bout, une lacune qui alimente les soupçons de surveillance étatique des communications privées.

Une obligation légale, une portée internationale limitée

Depuis septembre 2025, Max est préinstallée sur l’ensemble des smartphones et ordinateurs commercialisés sur le territoire russe, en vertu d’une obligation légale. Les autorités ont simultanément restreint l’accès à WhatsApp et Telegram, et ordonné aux fonctionnaires, établissements scolaires et entreprises publiques de basculer leurs communications vers la plateforme. Max n’est pas disponible dans l’Union européenne.

Depuis le début de l’offensive russe en Ukraine en février 2022, Apple et Google ont progressivement supprimé des dizaines d’applications russes de leurs boutiques respectives, poussant Moscou à développer sa propre infrastructure de distribution, le RuStore. VK attend toujours une réponse formelle d’Apple. Aucune échéance de réintégration n’a été communiquée.