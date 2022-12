Triste nouvelle pour le monde de la littérature française. La célèbre romancière, Françoise Bourdin est décédé ce dimanche 25 décembre à l'âge de 70 ans. Françoise Bourdin a marqué de son empreinte le monde littéraire français avec des livres à très grands succès. Tout au long de sa riche carrière, elle a vendu près de 15 millions d'ouvrages.

C'est le groupe d'édition Editis qui a annoncé la mort de la romancière. "J'adresse mes plus sincères condoléances à la famille de Françoise Bourdin, à ses deux filles, Fabienne et Frédérique, à ses petits-enfants, je pense à toutes les équipes, de Belfond, de Plon et de Pocket, qui ont travaillé avec elle depuis tant d'années, ainsi qu'à ses millions de lecteurs fidèles" a livré Michèle Benbunan, directrice générale du groupe Editis. Françoise Bourdin avait plus d'une cinquantaine de romans à son actif dont plusieurs best-sellers. La femme de lettres a notamment écris trois ouvrages durant cette année 2022.

En 2012, Françoise Bourdin s'était hissé au 4e rang des écrivains français au nombre de livres vendus. La littérature française perd une de ses plus grandes représentantes, une femme qui grâce à ses œuvres aura transporté ses lecteurs dans un flux d'émotion. Elle laisse derrière elle un héritage à la nouvelle génération de romanciers (ères) pour que ces derniers continuent de porter très haut le flambeau de la littérature française.