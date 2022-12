En France dans la région de Tournefeuille, un homme s’est fait voler son vélo électrique dans son garage puis l’a retrouvé sans trop se peiner... sur la toile. Et c’est sur la plateforme de revente Leboncoin qu’il va récupérer son engin. En effet, son vélo a été mis en vente juste après le vol et il s’est proposé aux vendeurs de le racheter. Il s’est avéré que deux adolescents de 15 et 16 ans sont impliqués dans le vol du vélo électrique. Actuellement en garde à vue, ils attendent leur procès.

Selon les informations rapportées par Capital.fr, l’homme victime du vol le 27 novembre passé, a d’abord porté plainte. Toutefois, il lui est venu à l’esprit de faire un tour sur la plateforme de revente. Il ne sera donc pas au bout de ses peines. Quelque temps après, il a retrouvé la photo de son vélo sur la plateforme suivie de l’annonce de la mise en vente. Il est alors tout naturellement entré en contact avec les vendeurs et s’est fait passer comme le client idéal. L’engin devait être revendu à 400 € mais selon lui, ses interlocuteurs étaient méfiants et ont convenu de lui livrer l’article dans un endroit discret. Une fois le marché conclu, il va contacter la police pour prendre au piège les voleurs de son vélo électrique.

Un coup non réussi

Et c’est avec la brigade anti-criminalité qu’il va se rendre sur le lieu indiqué pour récupérer son appareil des mains des voleurs. Un adolescent de 15 ans va se présenter comme le vendeur. Mais il n’est pas venu avec le vélo qui sera livré ailleurs. La brigade se faisant discrète, a laissé le voleur le conduire à ses dépens à l’endroit où le vélo était caché avant de l’arrêter et l’engin remis à son propriétaire. Lors de l’interrogatoire, ce dernier va révéler qu’il n’est pas le seul impliqué dans le vol et qu’il a fait le coup avec un autre complice qui lui a 16 ans. Tous deux actuellement en détention, ils seront présentés aux autorités judiciaires.