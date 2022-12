Un fait troublant s'est déroulé en France à Chaintreaux, dans le département de Seine-et-Marne, où un jeune homme de 25 ans a violé une chèvre. Les faits ont eu lieu au début du mois de mai cependant l'affaire a connu un grand écho, il y a quelques jours. C'est l'association pour la défense des droits des animaux qui a enclenché un certain nombre de mécanismes pour établir le profil du jeune homme. Ce dernier a affirmé qu'il est beaucoup plus attiré par les chèvres que par les femmes.

Présenté devant la justice, le zoophile a écopé d'une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis pour actes de cruauté envers un animal domestique. Un complice qui l'avait aidé à kidnapper la chèvre a également été sanctionné. Les deux hommes s'étaient introduits dans un domaine privé par effraction avant de dérober la chèvre. Le propriétaire des lieux avait placé des caméras de surveillance qui ont permis de retrouver le zoophile ainsi que son complice. Placé en garde en vue par la gendarmerie, le violeur a reconnu les faits en signifiant que ce genre de pratique lui procure un énorme plaisir.

Le procureur ne passera pas par quatre chemins pour indiquer que la sexualité du jeune homme est clairement déviante. "Ce genre de comportement est une façon d’avilir l’humanité" a laissé entendre le juge. Le zoophile a ainsi donc été condamné à 6 mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans. De plus, le prévenu aura pour obligation de suivre une thérapie spéciale et il n'aura plus le droit d'avoir des animaux ni de mener des activités en leur présence.