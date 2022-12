Le monde du cinéma hollywoodien pleure l’une de ses stars. En effet, l’acteur Gary Friedkin qui a notamment joué dans Star Wars est décédé à 70 ans, le 02 décembre 2022. Selon les informations révélées par sa famille, il est décédé des suites de complications liées au covid-19. D’après le média américain Washington Post, le sexagénaire était hospitalisé durant plus de trois semaines, au sein d’une unité de soins intensifs au St. Elizabeth Youngstown Hospital, dans l’Ohio, dans le midwest des Etats-Unis. Suite à la disparition de l’acteur, sa famille a exhorté le grand public à se faire vacciner ou à recevoir sa dose de rappel.

Une mort assez soudaine

Notons que Gary Friedkin a joué dans plusieurs films. Outre Star Wars : le retour du Jedi, il a aussi dans la série Happy Days. Pour rappel, le décès de Gary Friedkin intervient avant celui de l’actrice Yakira Chambers, à l’âge de 42 ans. Selon une annonce qui a été faite par les médias, l’actrice et productrice connue pour des succès tels que NCIS: Hawai et Insecure s’est éteinte. Il s’agit d’une mort assez soudaine qui aurait surpris tout son entourage. Elle se serait effondrée alors qu’elle faisait des courses avec sa mère à l'extérieur d'un centre commercial de Newport Beach, en Californie.

Toutes les tentatives entrant dans le cadre de sa réanimation ont été vaines. « Sa mort soudaine et prématurée nous a tous plongés dans le chagrin. Yakira était une lumière, un symbole d'espoir pour notre communauté, une gardienne de notre culture et une représentation de ce à quoi ressemble la poursuite de ses rêves. La passion de Yakira allait au-delà de son travail quotidien dans l'entreprise ; elle aimait aider les autres à créer un moyen de s'en sortir. Elle croyait en l'équité et en la démarginalisation des personnes de couleur afin de créer un terrain de jeu égal pour tous », a noté un communiqué de la famille de la disparue.