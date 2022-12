La star américaine Kanye West est une fois encore revenue sur le nom d’Adolf Hitler au cour d’une nouvelle interview accordée avec le fondateur de Proud Boys Gavin McInnes et le nationaliste blanc antisémite Nick Fuentes. L’ex-époux de Kim Kardashian s’est cette fois-ci érigé en défenseur de dictateur nazi et a notamment fait remarquer que les juifs ont été à la base de la mauvaise réputation de l’homme politique allemand. Il a par la suite invité la communauté juive à pardonner Adolf Hitler.

"L'Holocauste n'est pas le seul holocauste"

« Peuple juif, pardonnez à Hitler aujourd'hui. Laissez tomber. Laissez tomber. Arrêtez d'essayer d'imposer cela à d'autres personnes. », a lancé notamment le rappeur qui a visiblement beaucoup de joies à multiplier les polémiques et les accusations d’antisémitisme. Le rappeur américain a également eu l’idée de comparer l'Holocauste à l'avortement. « L'Holocauste n'est pas le seul holocauste. Donc, pour eux, de prendre cela et de réclamer quand nous avons des avortements en ce moment. C'est de l'eugénisme. C'est un génocide. C'est un holocauste auquel nous sommes confrontés en ce moment. », a poursuivi Kanye West.

"J'aime Hitler"

Notons que ce n’est pas la première fois qu’il s’adonne à ce type de déclarations qui suscitent souvent une vague de polémiques après. Il y a quelques jours, il s’était déjà fait remarquer par ses déclarations d’amour à Hitler. « J'aime Hitler. Je vois des choses positives aussi concernant Hitler. Ce mec […] a inventé les autoroutes, a inventé le microphone que j'utilise comme musicien. On ne peut pas dire publiquement que cette personne a fait quoi que ce soit de bien, et j'en ai assez. J'en ai assez des étiquettes, tout être humain a apporté quelque chose ayant une valeur, surtout Hitler », a-t-il déclaré récemment lors de l’émission animée par le présentateur complotiste Alex Jones.

"Hitler était une figure démoniaque"

Le président américain avait réagi face à cette situation et a appelé à faire la part des choses. « Je veux juste clarifier certaines choses : l'Holocauste s'est produit. Hitler était une figure démoniaque. Et au lieu de lui donner une plate-forme, nos dirigeants politiques devraient appeler et rejeter l'antisémitisme partout où il se cache. Silence c'est la complicité. », a rappelé le président démocrate dans sa publication sur le réseau social de l’oiseau bleu.