Les autorités biélorusses semblent se préparer à la éventuelle guerre. Ce mardi, les médias internationaux ont rapporté une déclaration du ministère de la défense du pays d'Alexandre Loukachenko qui annoncé avoir lancé ce jour, des exercices de préparation au combat. Ont pris par à ces exercices dont les "principaux objectifs sont de maintenir l'état de préparation au combat et la mobilisation au niveau requis", toutes les catégories de militaires . L'information a été annoncée par le ministère à travers un communiqué dans cette matinée.

Plus de neuf mois après le démarrage de la guerre en Ukraine, la Biélorussie mène des exercices de préparation au combat. Dans un communiqué rendu public ce mardi, le ministère de la défense biélorusse a donné des détails. "La formation planifiée de préparation au combat a commencé dans les forces armées. Les mesures en cours sont conformes au plan de formation désigné après un nouvel appel au service militaire et l'acquisition de compétences par le nouveau personnel dans le cadre du programme de formation militaire initial", peut-on lire dans le communiqué du ministère.

Dans son communiqué, le ministère n'a pas manqué de préciser que "les exercices se concentrent sur un ensemble de formations étape par étape avec toutes les catégories de militaires, d'unités et de formations militaires et de centres de commandement militaire". Il faut préciser que la Biélorussie est un allié de longue date de la Russie. Il y a quelques semaines, le pays de Loukachenko et la Russie avaient décidé d'envoyer des troupes communes en Ukraine. Dans la contexte actuel, le pays de Loukachenko semble se préparer à une situation de conflit et veut pouvoir faire face à ce genre de situation.