L'offensive russe se poursuit près de huit mois après son démarrage. Ces derniers jours, la tension a augmenté entre la Russie et l'Ukraine après l'explosion du pont reliant la Crimée et la Russie. La Russie a bombardé Kiev et Lviv aux dernières nouvelles comme nous vous l'avons rapporté plus tôt ce matin. Egalement ce lundi, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a annoncé qu'il va déployer des troupes communes avec la Russie. Ces propos du président biélorusse interviennent quelques heures après qu'il ait accusé l'Ukraine de préparer une attaque contre son pays.

La Biélorussie fait une grande annonce. Ce lundi, le président Loukachenko a affirmé que son pays allait envoyer des soldats en Ukraine après avoir accusé le pays de Zelensky de préparer une attaque contre son pays. "Si tu veux la paix prépare la guerre", a déclaré le président Loukachenko. "Du fait de l'aggravation de la situation aux frontières occidentales de l'Union (russo-biélorusse), nous avons convenu de déployer un groupement régional de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie", a-t-il affirmé qui estime qu'il "ne doit pas y avoir de guerre sur le territoire de Biélorussie".

Pour rappel, plus tôt dans la journée nous vous annoncions que le numéro un russe accusait les services secrets ukrainiens. "Les auteurs, les responsables et les commanditaires étaient les services spéciaux ukrainiens", a déclaré le chef de l'État lors d'une réunion avec Alexandre Bastrykine, le chef du comité d'enquête russe. Samedi dernier, l’Ukraine avait accusé la Russie d'être responsable de l'incident. "Il convient de noter que le camion qui a explosé, selon toutes les indications, est entré sur le pont depuis le côté russe. C'est donc en Russie qu'il faut chercher les réponses (...) tout cela indique clairement une piste russe", a déclaré Mykhaïlo Podoliak.