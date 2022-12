La Cour pénale internationale (CPI) a confirmé la condamnation de Dominic Ongwen, l'un des chefs de l'armée de résistance du Seigneur, un groupe rebelle ougandais. La décision a été annoncée jeudi par la juge Luz del Carmen Ibanez Carranza. La cour "rejette tous les motifs d'appel déposés par la défense et confirme [la condamnation]", a-t-elle déclaré. Selon la décision des juges, la peine de 25 ans d'emprisonnement requise doit également rester inchangée.

"L'armée de résistance du Seigneur a commencé à combattre en Ouganda en 1987, luttant contre le gouvernement du président Yoweri Museveni pour établir un régime théocratique basé sur les préceptes bibliques. Au fil des années, le groupe a terrorisé le nord de l'Ouganda, attaquant différentes localités, tuant des civils et capturant des enfants. Selon l'ONU, il a tué au moins 100.000 personnes et fait environ un million de sans-abri. Un mandat d'arrêt contre Dominic Ongwen a été émis le 8 juillet 2005. Il s'est rendu volontairement à la CPI le 16 janvier 2015. Il répondait de 70 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis dans le nord de l'Ouganda après le 1er juillet 2002. En 2021, la Chambre de première instance de la CPI a déclaré Dominic Ongwen coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, notamment de meurtres, de viols, d'attaques contre des civils, de torture, d'enlèvement d'enfants et de leur participation à des hostilités.

Il convient de noter que M. Ongwen, 47 ans, a lui-même été enlevé par l'armée de résistance du Seigneur dans le nord de l'Ouganda à l'âge de 10 ans. Il a gagné assez rapidement en crédibilité et est devenu commandant d'une des quatre brigades. L'un des arguments de la défense était que l'accusé souffrait de stress post-traumatique et qu'il était lui-même victime des actions du groupe, mais les juges n'ont pas considéré que cela constituait un motif suffisant pour acquitter le chef rebelle. (Tass)