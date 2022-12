Depuis la fusillade qui a visé des kurdes en France, la situation semble se dégrader avec la Turquie. Le pays accuse Paris de proférer un discours anti-turquie et pro PKK, un groupe considéré par Ankara comme terroriste. Le ministère turc des Affaires étrangères a convoqué ce lundi l'ambassadeur de France pour lui exprimer son mécontentement après les déclarations faites ces derniers jours à Paris. La Turquie juge ces propos comme favorables au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) que les autorités turques considèrent comme une organisation terroriste, a indiqué une source au ministère turc.

"L'ambassadeur de France à Ankara, Hervé Magro, a été convoqué lundi au ministère turc des Affaires étrangères où il s’est vu formuler le mécontentement face à la propagande noire lancée par certains fonctionnaires du gouvernement français en soutien du PKK après l'attentat de vendredi dernier à Paris", souligne le ministère dont les propos sont repris par la chaîne TRT et Tass. Pour rappel, un français, ancien employé des chemins de fer français et membre d'un club de tir a ouvert le feu près d'un centre culturel kurde. Trois personnes ont été tuées et trois autres blessées. L'agresseur, blessé, a été arrêté.

Un meeting s’est tenu samedi à Paris en mémoire des victimes du drame. Cependant, peu de temps après le début, il s’est mué en affrontements avec les forces de l'ordre et en actes de vandalisme. Plus de 30 policiers ont été blessés, tandis que 11 instigateurs ont été arrêtés. Les organisateurs de l'action ont déclaré que les affrontements avaient été déclenchés par des provocateurs.