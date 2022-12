Les actions du constructeur américain de voitures électriques Tesla ont chuté de plus de 6% après l'ouverture des marchés ce mardi. C'est ce que prouvent les données de la bourse de New York. Cette chute intervient alors que l'entreprise a décidé de réduire les heures de travail dans son usine de Shanghai en janvier 2023 en raison d'une épidémie de coronavirus. La production de voitures électriques au cours du premier trimestre de 2023 devrait donc baisser considérablement.

Cependant, les problèmes de l'usine de Shanghai n’expliquent que de la baisse d'aujourd'hui, pourtant les actions de la société ont chuté pour la sixième session consécutive. Par rapport à la fin décembre de l'année dernière, la valeur de Tesla a chuté d'environ 65%. La principale raison de ce long déclin est l'incapacité de l'entreprise à atteindre ses objectifs de production de véhicules électriques pour le second semestre 2022, ainsi que l'augmentation des signalements de problèmes liés aux véhicules électriques. Le propriétaire de Tesla, Elon Musk, n'est donc plus l'homme le plus riche de la planète.

Les échanges ont repris ce mardi à New York après une pause pour les vacances de Noël. Les actions des principaux transporteurs aériens américains, notamment Southwest Airlines et Delta, qui ont dû annuler des milliers de vols au cours des dernières vacances en raison d'une importante tempête de neige, ont également enregistré une baisse significative (jusqu'à 4%). (Tass)