Déjà plus de dix mois que la guerre en Ukraine a commencé après le démarrage de l'offensive russe en Février dernier. Dès le début, la Russie a affiché ses intentions. Le pays dirigé par le chef du Kremlin Vladimir Poutine a évoqué la "démilitarisation" et la "dénazification" de son voisin. Alors que nous nous acheminons vers la fin de l'année 2022, la Russie et l'Ukraine sont toujours engagé dans le conflit. Moscou qui reste campé sur sa position a averti il y a quelques heures l'Ukraine par la voix du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov qu'il doit répondre à ses propositions auquel cas, "l'armée russe tranchera" rapporte le site UK Daily News.

Les autorités de Kiev doivent répondre aux propositions de Moscou qui la "démilitarisation" et la "dénazification" de l'Ukraine sinon l'armée prendre ses responsabilités et tranchera. C'est l'essentiel à retenir d'une récente déclaration du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov selon l'agence de presse officielle du pays de Poutine. "Nos propositions relatives à la démilitarisation et la dénazification des territoires contrôlés par le régime, à la fin des menaces à la sécurité de la Russie émanant de (ces territoires), notamment contre nos nouvelles provinces, sont bien connues de l'ennemi", a rapporté l'agence de presse officielle russe, citant Sergueï Lavrov.

Dans le cas contraire, l'armée russe "tranchera" la question poursuit l'agence de presse officielle russe. Pour rappel, dans la journée d'hier lundi 26 Décembre 2022, Poutine accusé l'Occident de vouloir diviser la Russie. « Tout est basé sur la politique de nos adversaires géopolitiques, qui visent à diviser la Russie, la Russie historique », avait déclaré le numéro un russe.