Les autorités du Burkina Faso ont déclaré vendredi la coordinatrice de l’ONU Barbara Manzi persona non grata, a fait savoir vendredi le ministère burkinabè des Affaires étrangères. "Manzi doit quitter le territoire du Burkina Faso le 23 décembre", indique le communiqué publié sur le site Burkina 24. Commentant le renvoi de la coordinatrice de l’ONU, la chef de la diplomatie burkinabè, Olivia Ragnaghnewendé Rouamba, a considéré les propos récents de Manzi sur le chaos, causé par des groupes terroristes dans lequel s’enlise le pays, comme dénigrant le Burkina Faso et dissuadant d’éventuels investisseurs.

Barbara Manzi a été désignée par le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres au poste de coordinatrice de l’ONU au Burkina Faso en août 2021. Elle a également assumé les fonctions de représentant de l’ONU pour les questions humanitaires. Mme Manzi a une longue expérience de travail dans différentes structures de l’ONU. Les autorités burkinabè ont également renvoyé jeudi deux Français soupçonnés d’activité d’espionnage. Cette expulsion intervient après l'expulsion de deux français accusés d'espionnage par les autorités burkinabè. Pour rappel, depuis quelque temps, deux groupes terroristes opèrent dans l'est et le nord-est du pays: l'État islamique dans le Grand Sahara (structure de l’État islamique*) et le groupe djihadiste Ansar al-Islam.