Le dimanche 08 janvier 2023, environ 7 millions de Béninois iront aux urnes pour élire les députés de la 9ème législature. Pour qu’il y ait une élection apaisée, la direction des partis politiques et des affaires électorales du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique a organisé le lundi 12 décembre 2022 au Palais des Congrès de Cotonou un atelier de sensibilisation sur le rôle des partis politiques dans la coproduction de la sécurité en période électorale. Etaient conviés à cet atelier de sensibilisation, les responsables de partis politiques qui sont régulièrement enregistrés en République du Bénin.

Organisée par le gouvernement en collaboration avec la Commission électorale nationale autonome (Cena), cette formation, selon les organisateurs, a pour objectif d’outiller les dirigeants et les responsables des formations politiques sur la notion de coproduction de la sécurité et de les sensibiliser sur les comportements préventifs qu’il faut adopter en vue d’assurer la sécurité des candidats, des leaders politiques et des militants pendant tout le processus électoral. Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séidou, procédant à l’ouverture de cet atelier de sensibilisation, a fait savoir que la sécurité en période électorale est un domaine délicat qui requiert la participation de tous les acteurs.

C’est pourquoi déclare-t-il, qu’« il est nécessaire que tous les acteurs s’approprient leur rôle spécifique (…) » et que «coproduire la sécurité est une dynamique intégrée qui requiert l’engagement et la disponibilité de tous ». Le Directeur des partis politiques et des affaires électorales au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, Vital Gnaho, a, de son côté, exposé aux participants la responsabilité et le rôle que joue sa direction pour une élection réussie. Il n’a pas manqué d’insister sur la nécessité pour le monde politique de s’approprier son rôle dans la fourniture de la sécurité à tous les niveaux.