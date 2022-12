Les représentants des sept (07) partis politiques à savoir le Bloc Républicain (BR), l’Union Progressiste Le Renouveau (Up Le Renouveau), le Mouvement des Elites Engagés pour l’Emancipation du Bénin (Moele-Bénin), l’Union pour le développement d’un Bénin nouveau (Udbn), de la Force Cauris pour un Bénin Emergeant (FCBE), le Mouvement Populaire de Libération (MPL) et Les Démocrates ont accordé, ce mardi 20 décembre 2022 au siège de la Commission électorale nationale autonome ( Cena) à Cotonou, leur violon sur la dernière mouture du spécimen du bulletin unique de vote et donné leur accord pour l’impression de ce bulletin unique de vote.

Le Président de la Cena, Sacca Lafia, à l’ouverture de la rencontre, a fait savoir aux représentants des sept (07) partis politiques en lice pour les élections législatives du dimanche 08 janvier 2023 que l’institution qu’il dirige a pris en compte les observations qu’ils ont formulées lors de leur rencontre du jeudi 15 décembre 2022. Il leurs a, par la suite, demandés de se prononcer sur le nouveau spécimen réalisé. « La semaine dernière, nous vous avons présenté un modèle du bulletin unique. Vous avez eu à faire des observations sur les logos. La Céna a fait ce travail et aujourd’hui, nous avons l’honneur de vous le présenter » a-t-il affirmé.

Sacca Lafia a également informé ces représentants des partis politiques que l’institution en charge de l’organisation des prochaines élections législatives va leur donner « sur des clés Usb, le spécimen » et que « chaque parti politique ira multiplier cela dans son état-major ». « Par anticipation, nous vous souhaitons bonne chance. Que les plus forts gagnent » a-t-il lâché. Rappelons que la validation du spécimen du bulletin unique de vote par les 7 représentants des formations politiques intervient à quelques jours du démarrage officiel de la campagne électorale qui est prévu pour le vendredi 23 décembre 2022.