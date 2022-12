Lancée le vendredi dernier, la campagne électorale pour les élections donne déjà lieu à des invectives et des envolées lyriques et des critiques. Tous les partis appellent leurs militants à voter pour eux. Mais pour l’UP le renouveau et le BR, ces campagnes doivent être un moment de bilan de la législature qui prend fin actuellement. Attendus de pied ferme par les populations pour faire le bilan de leurs participations à la 8è législature, les deux partis actuellement présents au parlement semblent se faire désirer.

Ils n’ont pas attendu de soumettre le bilan de leurs participations à la 8è législature avant de se lancer dans la reconquête de terrain. Trois jours après le démarrage des campagnes, les deux partis s’adonnent au même exercice que les autres partis. Pourtant, selon plusieurs analystes, ces deux partis devraient être traités autrement. Ils doivent présenter à leurs électeurs et aux populations le bilan de leurs participations à la législature actuelle.

Quelles sont les lois qu’ils ont pu voter pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail des populations ? Qu’ont-ils fait pour contrer les actions du gouvernement qui ont été défavorables aux populations ? Beaucoup rappellent à suffisance les nombreuses lois votées par ce parlement et qui ont contribué à rendre la vie plus dure pour les populations. En dehors des lois électorales dont l’application a engendré les crises politiques que notre pays a connues ces trois dernières années, il y a d’autres lois comme le Code de procédure pénale, la loi sur l’embauche, la création de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme(CRIET) et bien d’autres réformes. Pour beaucoup, ce bilan doit être fait avec l’UP le renouveau et le BR. Moins ils convaincront les électeurs sur leur bilan, moins ils auront d’adhésion autour de la cause de leurs candidats.