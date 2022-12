L’ayatollah Ali Khamenei a accusé les États-Unis d’être en réalité à la base de la création du groupe terroriste État islamique. Le guide suprême iranien a formulé ces accusations ce mardi au cours d’une déclaration qu’il a faite l'attaque menée en novembre par le groupe djihadiste État islamique contre un mausolée de la ville de Chiraz, qui a fait 13 morts. « En plus des criminels et des traîtres directement responsables, ceux qui ont soutenu et créé l'État islamique sont complices de ce crime », a lancé le guide suprême iranien qui n’est pas allé par quatre chemins pour critiquer le gouvernement iranien.

Pour lui, les États-Unis maintiennent « un comportement scandaleux consistant à brandir le drapeau des droits de l'homme en paroles alors qu'en pratique, ils créent de dangereux groupes terroristes ». Rappelons que l'attaque du mausolée de la ville de Chiraz a été revendiquée par le groupe État Islamique. Le président de la République Islamique d’Iran a pour sa part justifié l’attaque par une conséquence logique des manifestations qui ont suivi la mort en détention de Mahsa Amini.

Plusieurs dizaines de blessés

Notons que l’attaque a eu lien en novembre dernier et a causé le décès de 13 personnes. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées suite à cette situation. L’attaque a visé en effet, le sanctuaire de Shahcheragh qui abrite la tombe d'Ahmad, frère de l'imam Réza, le huitième imam chiite enterré à Machhad. Amaq, l'organe de propagande du groupe jihadiste musulman sunnite sur Telegram a revendiqué par la suite l’attaque.