Mondial 2026: la RDC en colère contre la FIFA, les mesures de Trump sèment la zizanie

La Fédération congolaise de football (FECOFA) a demandé à la FIFA le remboursement des billets achetés par des supporters de la République démocratique du Congo pour la Coupe du monde 2026, après des restrictions d’entrée aux États-Unis qui empêchent une partie d’entre eux de voyager. La requête a été portée par le secrétaire général de la FECOFA, Véron Mosengo-Omba, qui a évoqué la nécessité de protéger les supporters engagés financièrement.

« Nos supporters sont punis alors qu’ils veulent simplement soutenir leur équipe », a-t-il déclaré, ajoutant que les billets achetés représentent des coûts élevés pour les familles concernées. L’instance congolaise affirme avoir saisi la FIFA afin d’obtenir une prise en compte de cette situation.

Une demande liée aux restrictions d’entrée aux États-Unis

Les autorités américaines ont suspendu les services de visas à l’ambassade des États-Unis à Kinshasa, compliquant les démarches des supporters congolais. Selon les informations communiquées, cette suspension intervient alors que des mesures sanitaires renforcées ont été mises en place après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a alerté sur la propagation de l’épidémie d’Ebola en Afrique centrale et de l’Est.

Les restrictions d’entrée concernent les personnes ayant séjourné récemment en République démocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud sur une période de 21 jours, ce qui limite fortement les possibilités de déplacement vers les États-Unis pour assister à la compétition.

La FIFA saisie sur le sort des billets

La FECOFA demande désormais à la FIFA de se prononcer sur le remboursement des billets déjà achetés, alors que les supporters concernés risquent de ne pas pouvoir accéder au territoire américain. L’organisation mondiale du football n’a pas encore rendu de décision publique sur cette requête. La situation intervient alors que la RDC s’apprête à retrouver la Coupe du monde pour la première fois depuis 1974.

Un Mondial sous pressions diplomatiques et migratoires

La Coupe du monde 2026, organisée aux USA, au Canada et au Mexique, se déroule alors que plusieurs tensions internationales affectent l’organisation des déplacements. Des débats sur la politique migratoire américaine et des restrictions d’accès à certains voyageurs alimentent des inquiétudes chez plusieurs fédérations.

Des tensions diplomatiques impliquant certaines sélections, notamment autour de l’Iran et des relations avec les États-Unis, ainsi que des mesures de contrôle renforcées sur les entrées sur le territoire américain, accentuent les interrogations autour de la circulation des supporters et des délégations.

La FIFA examine actuellement la demande congolaise. Aucune décision n’a été annoncée à ce stade sur un éventuel remboursement des billets, alors que les prochaines étapes de préparation du tournoi se poursuivent.