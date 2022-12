Le Conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement (Boad) a tenu sa 133ème session ordinaire le 02 décembre 2022 à Niamey au Niger. Il a approuvé la mise en œuvre de deux projets au Bénin. Le premier n'est autre que la viabilisation du site des logements sociaux à Ouèdo dans la commune d'Abomey-Calavi. La BOAD va mettre à la disposition du gouvernement béninois, un financement de 10 milliards pour les travaux . Ces travaux doivent permettre d'augmenter la puissance du réseau électrique sur l'ensemble du site pour une alimentation en électricité de qualité. Un château d'eau de 500m3 et une usine de traitement d'eau seront également construits. Le site verra sortir de terre quelque 10.849 logements sociaux.

Nsia Banque Bénin bénéficie aussi de 18,5 milliards de Fcfa

Le second projet est relatif à la Nsia Banque Bénin SA. La BOAD a approuvé la mise en place d'une ligne de refinancement de cette banque. Cela entre dans le cadre du programme de relance des activités des entreprises de l'Uemoa, après la crise liée à la Covid-19. "La Banque bénéficie aussi d'un 'prêt subordonné, le tout pour un mondant de 18,5 milliards de Fcfa". Le président du Conseil d'administration de la BOAD Serge Ekué a au terme de la session, félicité les équipes pour la qualité des dossiers soumis à l'examen du conseil. Il n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux membres du Conseil d'administration pour la qualité des échanges et la pertinence des orientations. La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l’institution commune de financement du développement des Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Elle a été créée par Accord signé le 14 novembre 1973. La BOAD est devenue opérationnelle en 1976.

Les Etats membres sont : le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Par traité de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) signé le 10 janvier 1994 et entré en vigueur le 1er août 1994, la BOAD est une institution spécialisée et autonome de l’Union. Elle concourt en toute indépendance à la réalisation des objectifs de l’UEMOA sans préjudice des objectifs qui lui sont assignés par le traité de l’UMOA. La BOAD est un établissement public à caractère international qui a pour objet, aux termes de l’Article 2 de ses Statuts, de promouvoir le développement équilibré des Etats membres et de contribuer à la réalisation de l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest.