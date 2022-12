C’est un événement heureux qui s’est produit dans la vie d’un supporter marocain. En effet, ce dernier du nom de Mohammed Al Sharafi avait reçu de nombreuses moqueries, après qu’une camera ait fait un gros plan sur lui. Cela, alors qu’il était venu, à la Coupe du monde pour supporter l’équipe du Maroc. Il était donc apparu sur les écrans du stade, la bouche ouverte laissant voir ses dents manquantes. Cela lui a donc valu de nombreux commentaires négatifs sur la toile. « Entre "refaire ses dents" où "aller supporter le Maroc au Qatar", ce supporter marocain a fait son choix. [ et il a raison ] » pouvons-nous notamment lire.

Le dentiste lui a proposé une intervention gratuite

Ces commentaires ont cependant touché un dentiste du nom de Shadi Alshaikh. Ce dernier qui dispose de près d’un million d’abonnés sur le réseau social Instagram, a usé de ceux-ci pour retrouver Mohammed Al Sharafi, au Qatar, où se joue la Coupe du monde. La rencontre a eu lieu, et le dentiste a proposé à l’homme une intervention gratuite dans sa clinique située à Dubaï. L’intervention a porté ses fruits, puisque quelques jours après Mohammed Al Sharafi est apparu sur les réseaux sociaux avec de nouvelles dents.

« J’ai décidé de l’aider dès que j’ai vu sa photo, a confié le dentiste. Je n’aimais pas la façon dont les gens le harcelaient à cause de ses dents » a déclaré le dentiste avant d'ajouter qu' « il souffrait de résorption osseuse dans la mâchoire supérieure, provoquant la destruction des tissus osseux. Cela rend difficile l’implantation de nouvelles dents. Son traitement de six mois nécessitera d’abord d’un implant osseux ». Pour rappel, le Maroc a pu obtenir son ticket pour les demi-finales de la Coupe du monde après avoir battu le Portugal par un score de 1 but à 0. Avant de battre la sélection portugaise, le Maroc avait affronté l’Espagne (0 - 0). Les Marocains avaient été battus par l’Iran avant de se rattraper lors de leur troisième match face au Canada (2 - 1).