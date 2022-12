Mis en place par le gouvernement béninois depuis août 2005, l'Observatoire de la Famille, de la Femme et de l'Enfant (OFFE) dévoile ses réalisations depuis sa création. Après près d'une vingtaine d'années de travail dans le silence, l'institution s'est révélée ce vendredi 23 décembre 2022 au ministère des affaires sociales et de la micro finance. L'Observatoire de la Famille, de la Femme et de l'Enfant (OFFE) est un office à caractère social et scientifique placé sous la tutelle du ministère des affaires sociales qui a été créé pour la production, la gestion, la diffusion et l'exploitation des informations relatives à la famille, la femme et l'enfant.

‹‹Nous avons développé un système d'information qui alimente une base de données qui est actualisée mensuellement au niveau des 77 communes du Bénin. Cette base de données comporte beaucoup d'indicateurs relatifs aux différentes interventions comme par exemple, l'ensemble des couches vulnérables ayant bénéficié d'appuis ››, a expliqué son directeur général Kassoumou Nassirou.

L'OFFE documente sur les enfants de la rue, les orphelins, les personnes victimes de violence dont les violences faites aux femmes et aux filles, et sur tous les acteurs sociaux qui sont concernés par des phénomènes sociaux. Il intervient également dans la conduite des études et des recherches sur certains phénomènes sociaux pour que les victimes puissent jouir d'un accompagnement social. L'OFFE a réalisé des investigations sur des fléaux qui prennent de l'ampleur dans la société béninoise dont les enfants accusés de sorcellerie, la prostitution et la pornographie des enfants, les conditions de vie des enfants dans les couvents, la situation des femmes et enfants dans les prisons du Bénin, les grossesses en milieu scolaire et en milieu d'apprentissage, l'alcoolisme en milieu scolaire. Ces travaux réalisés par l'OFFE ont permis aux autorités de prendre des mesures drastiques pour sauver la communauté des phénomènes qui pèsent sur elle.

À l'horizon 2026, l'observatoire se veut être un centre national de référence en matière d'études et de recherches scientifiques, de colette, d'analyse, de production et de diffusion de données de qualité sur les thématiques de familles, de femmes, d'enfants, de genre et de protection sociale. Le directeur général de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant Kassoumou Nassirou invite les journalistes à se rapprocher de cette institution pour avoir des informations fiables en matière de statistiques ou de n'importe quelles données concernant les phénomènes sociaux.