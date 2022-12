Pour les fanatiques d'Afrobeat, Mavins c'est comme le Graal, et son PDG, Don Jazzy, le Quincy Jones de la musique nigériane, avec en plus une fibre de chanteur en plus. Il aura mis en vedette de grandes stars nigérianes comme Tiwa Savage et actuellement plusieurs grandes stars dont le talentueux Rema ou encore Ayra Starr, grande star qui a grandit au Bénin. À l'occasion des 10 ans du label, le groupe a annoncé Chapter X (à découvrir ici), un album déjà disponible et qui réunit ses plus grandes stars: Rema, Ayra Starr, Ladipoe, Johnny Drille, Crayon, Magixx, Boy Spyce, Bayanni, DJ Big N.

Outre les artistes de son écurie, Don Jazzy a collaboré avec les plus grands artistes du pays, comme par exemple P-square. C'est un talentueux producteur qui n'hésite pas à mouiller le maillot en participant aux clips, ou même en chantant avec d'autres artistes. « Tous ces artistes se sont réunis pour créer un album. Pour célébrer ce que nous avons construit ensemble - moi, vous, nos artistes et nos équipes. Chapter X est plus qu'un simple album, c'est de l'histoire pour nous. C'est une des caractéristiques de nos dix années d'existence. Nous en sommes fiers et vous le serez aussi, je sais que vous aimez la bonne musique, et le lien ci-dessous contient une collection digne d'une décennie de pur bonheur musical. » peut-on lire dans un communiqué officiel. Un futur album en or donc qui se profile une fois encore du côté du Nigéria.