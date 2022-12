Un message publié sur les réseaux sociaux dans lequel il était évoqué le décès d'un détenu a suscité beaucoup de réactions sur la toile. Ces dernières heures, le message a beaucoup circulé et les commentaires ont commencé à pleuvoir. Il n'a pas fallu longtemps avant que les dirigeants de l'hôpital ne réagissent. En effet, à travers un message sur la page de l'Hôpital et signé du Chef cellule Com, le CNHU a apporté des clarifications et dénoncé une "fausse publication". Lire ci-dessous l'intégralité du message.

CNHU-HKM | FAUSSE PUBLICATION « Encore un scandale au #cnhu de Cotonou »

Depuis quelques heures, circule sur les réseaux sociaux un message faisant état d’un Nouveau scandale au #cnhu de Cotonou qui porterait sur un prévenu qui serait mort aujourd'hui dans les couloirs des urgences du CNHU-HKM.

Après investigation, la Direction générale du CNHU-HKM apporte UN DÉMENTI FORMEL quant aux allégations véhiculées dans ladite publication.

En effet, le dispositif de prise en charge diligente des patients en provenance des maisons d’arrêt a effectivement accueilli le 16/12/2022, ledit patient qui a bel et bien bénéficié des soins appropriés.

L’évolution de son tableau a nécessité son transfert dans une autre clinique universitaire de l’hôpital. Malheureusement SON DÉCÈS A ÉTÉ CONSTATE AVANT ADMISSION dans le service de transfert, sans signe de détresse particulier.

La Direction générale invite les web activistes à la retenue et les exhorte à aller à la source de l’information afin d’éviter de créer des situations de psychose au sein de notre paisible population.

Elle rassure les usagers des dispositions mises en place pour l’assurance qualité de l’offre de soins aux patients. Elle remercie le Gouvernement pour ses efforts en ce qui concerne le renforcement du plateau technique des hôpitaux.

Thierry Laurent GLITHO

Administrateur des Services Publics

Chef Cellule COMS / CNHU-HKM